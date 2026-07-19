Una forte ondata di pioggia ha causato danni più che benefici, senza risolvere l’emergenza idrica. Le celle convettive sono diventate più intense e si è registrata una riduzione della neve, che non rappresenta più un serbatoio d’acqua. La pioggia intensa si è verificata in breve tempo, aggravando i problemi già presenti. La situazione evidenzia come le precipitazioni non siano risultate sufficienti a migliorare la disponibilità idrica.

Tanta pioggia in poco tempo non serve a risolvere l’emergenza idrica. I danni superano i benefici. Claudia Pasquero (nella foto) - professoressa di geofisica e climatologia del Dipartimento di scienze dell’ambiente e delle terra all’Università di Milano-Bicocca - perché i temporali non bastano? "Perché non si tratta di piogge provocate da ampie perturbazioni, bensì di celle convettive limitate nello spazio e nel tempo. Scaricano tanta acqua ma circoscritta in un raggio di pochi chilometri e in breve tempo. Spesso sentiamo parlare di 2-3 centimetri di pioggia caduti in pochi minuti. La stessa quantità che in autunno viene distribuita su più giorni ma su un’area maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Celle convettive sempre più forti . E la neve non è più un serbatoio"

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