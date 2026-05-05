Juventus David delude ancora | sirene di mercato sempre più forti

Durante la partita contro il Verona, il giocatore canadese ha offerto una prestazione deludente, attirando l’attenzione delle critiche. La relazione tra il calciatore e la squadra sembra ormai arrivata al termine, con voci sempre più insistenti sul suo possibile futuro lontano dalla Juventus. La società non ha ancora commentato ufficialmente la situazione, mentre le indiscrezioni di mercato si fanno sempre più concrete.

Non è passata inosservata la terribile prestazione di David contro il Verona. Il rapporto tra il canadese e la Juve ormai è ai titoli di coda. David ha solamente le ultimissime giornate per provare a rilanciarsi nelle gerarchie. L’ultimo appello di Jonathan David. Il finale di stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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