Zeki Celik ha dichiarato di essere molto felice di aver firmato con la Juventus e ha espresso affetto per un suo nuovo compagno di squadra, riferendosi a un collega chiamato Yildiz. L’intervista è stata pubblicata sul canale ufficiale del club e rappresenta le prime dichiarazioni dell’ultimo acquisto dei bianconeri. Celik ha anche detto di essere convinto di poter fare grandi cose con il nuovo team.

di Luca Fioretti Celik ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale della Juventus: le dichiarazioni dell’ultimo acquisto dei bianconeri. Zeki Celik ha parlato ai microfoni di Juventus.com. Di seguito le parole dell’ultimo acquisto del mercato bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PRIME ORE – « Innanzitutto, sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per com’è andata la trattativa. Sono contentissimo di essere qui. Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano » AMBIZIONI – « Chi mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione, dare tutto per i compagni e per la squadra in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Celik si presenta: «Davvero felice di essere qui. Yildiz? Mi ha detto che faremo grandi cose insieme, gli voglio bene»

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CEO hermosa salva un hombre humillado;despierta el Ojo Divino,se vuelve rico y se casa con ella

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Prendiamo un titolare della Roma per fargli fare la riserva del nostro e questi si lamentano... davvero siamo arrivati alla follia assoluta...Si meritano i Felipe Melo questi #Celik #Juventus x.com

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