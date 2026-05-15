Un episodio di tentato suicidio si è verificato questa mattina su un tetto a Porto Recanati, dove un uomo minacciava di gettarsi nel vuoto. I carabinieri sono intervenuti sul posto e il comandante della stazione ha parlato con l’uomo, dicendogli di essere lì per aiutarlo e che sarebbero scesi insieme. Dopo alcuni minuti di dialogo, l’uomo ha deciso di scendere e di abbandonare l’intenzione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

PORTO RECANATI «Io sono qui per fare il tuo bene, anche a rischio del mio, però da qui scenderemo insieme». Quando il comandante della stazione dei carabinieri di Porto Recanati, Vito De Giorgi, mercoledì ha pronunciato queste parole all’uomo che minacciava di buttarsi dal tetto di un condominio di sette piani, non sapeva ancora che sopra a quel lastrico, ci sarebbe stato per circa cinque ore. Cinque ore serrate di tensione e di dialogo per capire come aiutare quell’uomo di 43 anni, fortemente agitato, che correva avanti e indietro sporgendosi pericolosamente nel vuoto. La ricostruzione L’allarme è scattato alle 8, è stato il 43enne a chiamare i carabinieri per informarli della lite appena avuta con la compagna. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Gli ho detto: voglio il tuo bene, da qui scenderemo solo insieme». Suicidio sventato sul tetto, parla il comandante dei carabinieri di Porto Recanati Vito De Giorgi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Man Drinks Snake Blood, Power Soars, Trains Hard, Kills Foes, Avenges Father

Sullo stesso argomento

De Gea svela il suo futuro: «Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference. Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma…»di Redazione JuventusNews24David De Gea ha parlato in un’intervista del suo futuro alla Fiorentina.

De Rossi svela: «Io ho detto 100 cose e 99 erano che sto bene, sto da Dio, mi vedo qui a lungo termine»Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione...

Gli ho detto: voglio il tuo bene, da qui scenderemo solo insieme. Suicidio sventato sul tetto, parla il comandante dei carabinieri di Porto Recanati Vito De GiorgiPORTO RECANATI Io sono qui per fare il tuo bene, anche a rischio del mio, però da qui scenderemo insieme. Quando il comandante della stazione dei carabinieri di ... corriereadriatico.it