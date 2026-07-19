Zeki Çelik si trasferisce alla Juventus, lasciando la Roma. In conferenza stampa, l’esterno turco ha dichiarato di essere felice di aver scelto la nuova squadra e pronto a dare tutto. Ha elogiato il tecnico attuale e condiviso un retroscena su un suo ex compagno di squadra, Yildiz. Çelik ha mostrato sicurezza e determinazione, sottolineando di aver lasciato il passato alle spalle e di essere concentrato sulla nuova avventura.

Un sorriso pulito, una frase semplice, lo sguardo dritto alla telecamera: Zeki Çelik taglia con cura il filo del passato e si presenta alla Juventus con l’aria di chi ha già scelto la strada, senza voltarsi. La prima intervista da giocatore della Juventus ha il tono delle cose chiare. Il terzino turco non cerca giri di parole. Dice che è felice. Dice che è pronto a dare tutto. E si capisce che non è un pro forma. Alla Continassa il ritmo è alto, l’aria è densa di obiettivi veri. Vedi il campo, vedi i sorrisi corti, vedi la fame. Arriva da anni intensi. Cresciuto nel Lille, scudetto in Francia nel 2021. A Roma, esperienza a più strati: notti europee importanti, fino alla finale di Europa League 2023. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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© Serieanews.com - Celik Lascia il Passato alla Roma: ‘Felice di Essere alla Juve e Pronto a Dare Tutto’. Elogia Spalletti e Rivela Retroscena su Yildiz

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Nuovo striscione dei tifosi della #ASRoma fuori da #Trigoria. Dopo il caso #Celik, l’appello alla società è chiaro: blindare Lorenzo #Pellegrini e non ripetere gli errori del recente passato x.com