L’attaccante della Juventus ha espresso grande entusiasmo nei confronti del tecnico, sottolineando quanto sia stato positivo lavorare con lui. Ha dichiarato di essere molto felice di essere nella squadra e ha confidato di credere nella possibilità che la Juventus possa tornare a vincere. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con l’allenatore e dell’esperienza nel club.

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© Calcionews24.com - Yildiz al miele con Spalletti: «È semplicemente fantastico! Sono sicurissimo che la Juve tornerà a vincere, felice di essere qui»

TICKET SPALLETTI YILDIZ PER IL FUTURO MA LA STAGIONE È LUNGA, FUTURO KOLO IN 48 ORE MOMBLANO GJUST

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