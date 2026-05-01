Yildiz al miele con Spalletti | È semplicemente fantastico! Sono sicurissimo che la Juve tornerà a vincere felice di essere qui
L’attaccante della Juventus ha espresso grande entusiasmo nei confronti del tecnico, sottolineando quanto sia stato positivo lavorare con lui. Ha dichiarato di essere molto felice di essere nella squadra e ha confidato di credere nella possibilità che la Juventus possa tornare a vincere. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con l’allenatore e dell’esperienza nel club.
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