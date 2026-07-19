L'attaccante canadese, che ha giocato una stagione al di sotto delle aspettative, è stato inserito nella lista dei cedibili dalla Juventus. La società sta valutando una possibile cessione, mentre il Paris FC ha mostrato apertura in merito. Nel frattempo, un giocatore si è detto pronto a dare tutto per la squadra, senza specificare ulteriori dettagli.

Torino, 19 luglio 2026 - Il futuro di Jonathan David alla Juventus potrebbe essere già arrivato a un bivio. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, l'attaccante canadese è entrato in lista cedibili e il nuovo corso targato Carnevali-Massara ha intenzione di dare vita una importante rifondazione. David potrebbe essere sacrificabile per fare spazio a nuovi innesti e generare a bilancio un gruzzoletto da reinvestire. La punta è infatti finita nel mirino del Paris FC, club che sta valutando un investimento importante per rafforzare il proprio reparto offensivo e che medita di costruire un progetto in grande stile per dare fastidio ai ‘cugini’ del Psg. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Paris Fc su David: apertura alla cessione. Ora parla Celik: “Pronto a dare tutto”

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Schira su @tuttosport: #David resta un esubero per la #Juventus. Il giocatore ha rifiutato il Trabzonspor. Il giocatore è stato proposto al Paris FC, club che stuzzicherebbe il canadese. Si può passare nei prossimi giorni dai sondaggi alle trattative. La Juventus x.com

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Juventus and Paris FC are interested in David: they're open to a transfer. Now Celik speaks out: I'm ready to give everything.The Parisians are interested in Juventus' Canadian striker, who is expendable for a good offer. Richarlison is an option if Kolo Muani fails. Celik speaks clearly: We'll do great things with Yildiz. sport.quotidiano.net