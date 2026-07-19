Un catamarano in fiamme è affondato a circa 10 miglia al largo di Tor San Lorenzo, nel litorale sud di Roma. La Capitaneria di Porto di Civitavecchia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni da imbarcazioni in transito, che avevano visto l’imbarcazione avvolta dalle fiamme. Non sono stati forniti dettagli su eventuali persone coinvolte o sulle cause dell’incendio.

Un catamarano è andato in fiamme a circa 10 miglia al largo di Tor San Lorenzo, sul litorale a sud di Roma.La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia è stata allertata da alcune imbarcazioni da diporto in transito al largo di Ardea, che avevano avvistato l’imbarcazione completamente avvolta dalle fiamme. Immediatamente sono state inviate sul posto due motovedette SAR della Guardia Costiera, provenienti dagli Uffici Marittimi di Anzio e Fiumicino, per coordinare le operazioni di soccorso. A bordo del catamarano si trovavano due velisti, che sono stati recuperati in mare. Entrambi hanno riportato ustioni; uno dei due, inoltre, ha una gamba rotta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Catamarano in fiamme affonda a Tor San Lorenzo: urla, gambe rotte, finisce male

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