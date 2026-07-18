Catamarano esplode si incendia e cola a picco davanti a Marina di Tor San Lorenzo Due salvati con l' elicottero | sono gravi

Da roma.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un catamarano è esploso, si è incendiato e affondato davanti a Marina di Tor San Lorenzo. Due persone sono state tratte in salvo dall’elicottero, ma sono in gravi condizioni. L’incidente è stato segnalato via radio sul canale 16 delle emergenze alla Capitaneria di porto di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nessuna altra imbarcazione è coinvolta.

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L’allarme è arrivato direttamente via radio, sul canale 16, quello delle emergenze, nella sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia. A lanciarlo sabato pomeriggio alle 13 i proprietari di alcune imbarcazioni da diporto in navigazione al largo di Marina di Tor San Lorenzo, ad Ardea, a circa 13 miglia (25 chilometri): avevano udito un’esplosione provenire da un catamarano, poi andato a fuoco e colato a picco su un fondale di circa 100 metri.  A bordo c’erano due uomini, di 54 e 48 anni, che nonostante le gravi ustioni - e il secondo con una profonda ferita a un piede - sono riusciti a mettersi in salvo sul tender in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Catamarano esplode, si incendia e cola a picco davanti a Marina di Tor San Lorenzo. Due salvati con l'elicottero: sono gravi
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