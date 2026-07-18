Catamarano esplode si incendia e cola a picco davanti a Marina di Tor San Lorenzo Due salvati con l' elicottero | sono gravi

Notizia in breve

Un catamarano è esploso, si è incendiato e affondato davanti a Marina di Tor San Lorenzo. Due persone sono state tratte in salvo dall’elicottero, ma sono in gravi condizioni. L’incidente è stato segnalato via radio sul canale 16 delle emergenze alla Capitaneria di porto di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nessuna altra imbarcazione è coinvolta.