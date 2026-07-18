Un catamarano è esploso e affondato al largo di Marina di Tor San Lorenzo. Due uomini di 48 e 54 anni sono rimasti gravemente feriti nell’incidente. I vigili del fuoco con l’elicottero Drago 162, decollato da Pratica di Mare, sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato per soccorrere i naufraghi. Entrambi sono stati recuperati e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sono stati i vigili del fuoco dell'elicottero Drago 162, decollato da Pratica di Mare (Roma) nel primo pomeriggio di sabato a salvare i due uomini di 48 e 54 anni rimasti gravemente feriti per l'esplosione che ha distrutto e fatto affondare il loro catamarano al largo di Marina di Tor San Lorenzo. Nel video le drammatiche fasi del recupero di uno di loro da parte di un soccorritore dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati quindi elitrasportati ad Anzio e da lì, con un altro elicottero del 118, in due ospedali romani. (rinaldo frignani). 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Catamarano esploso a Marina di Tor San Lorenzo: i naufraghi soccorsi dagli specialisti dei vigili del fuoco

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