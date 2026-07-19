Negli ultimi mesi, i comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata sono stati sciolti a causa di infiltrazioni della camorra nelle rispettive amministrazioni. La decisione è stata presa sulla base di accertamenti delle autorità competenti, che hanno rilevato presenze criminali influenti nei processi decisionali locali. La notizia ha portato a manifestazioni pubbliche di protesta contro le infiltrazioni mafiose nella regione.

Infiltrazioni Camorristiche Nella Politica Campana. NAPOLI (ITALPRESS) – Negli ultimi mesi, diversi comuni della Campania hanno vissuto eventi drammatici, come lo scioglimento delle amministrazioni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, decretato per infiltrazioni della camorra. A queste vicende si aggiungono gli episodi collegati al comune di Ercolano, dove un esponente del Partito Democratico e una consigliera hanno partecipato a una festa con un noto personaggio legato al narcotraffico. Anche Portici, San Giuseppe Vesuviano, Sarno e Pagani, nella provincia di Salerno, hanno fatto registrare situazioni analoghe, mentre il comune di Caserta è stato interessato da un simile provvedimento di scioglimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Castellammare di Stabia: manifestazione contro le infiltrazioni camorristiche nei comuni della Campania

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