Castellammare di Stabia il Governo scioglie il Consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche

Da teleclubitalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. La decisione è stata presa in seguito a indagini che hanno evidenziato pressioni e influenze della camorra sull’amministrazione locale. Lo scioglimento sarà effettivo nei prossimi giorni e durerà 18 mesi, durante i quali saranno nominati commissari straordinari per gestire il Comune.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il provvedimento, che avrà una durata di 18 mesi, arriva al termine dell’iter avviato dopo gli accertamenti della Commissione d’accesso nominata dalla Prefettura, che aveva approfondito i presunti condizionamenti della camorra sull’attività amministrativa. Da tempo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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