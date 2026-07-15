castellammare di stabia il governo scioglie il consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. La decisione è stata presa in seguito a indagini che hanno evidenziato pressioni e influenze della camorra sull’amministrazione locale. Lo scioglimento sarà effettivo nei prossimi giorni e durerà 18 mesi, durante i quali saranno nominati commissari straordinari per gestire il Comune.