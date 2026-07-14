Il consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere il comune di Castellammare di Stabia a causa di infiltrazioni camorristiche. È il secondo provvedimento di questo tipo in consecutivo per la stessa città. La decisione è stata adottata questa sera durante la riunione a Palazzo Chigi.

Secondo scioglimento consecutivo per la città di Castellammare. Il consiglio dei Ministri riunitosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi ha disposto il provvedimento. Finisce così l’esperienza amministrativa del giornalista eletto sindaco Luigi Vicinanza nel giugno del 2024 a capo di una colazione di 14 liste. Un campo largo formato assieme allo stesso Pd che in questi mesi ha fatto mancare l’appoggio politico e il sostegno del gruppo dirigente. Il primo febbraio la commissione d’accesso ha fatto il suo ingresso a Palazzo Farnese, chiudendo la relazione il primo aprile. Tre mesi che sono bastati agli ispettori del Ministero per consegnare la città ad una nuova triade commissariale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Castellammare di Stabia, sciolto il comune per infiltrazioni camorristiche

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