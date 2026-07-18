Caso Roggero | Salvini al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere
Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, è arrivato poco dopo le 10.30 nel carcere di Bollate per incontrare il gioielliere di 72 anni coinvolto nel caso Roggero. Con lui erano presenti anche due deputati del partito, Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. L'incontro si è svolto in un'area del penitenziario, senza ulteriori dettagli sui contenuti del colloquio.
Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, è arrivato poco dopo le 10.30 al carcere di Bollate per fare visita al gioielliere 72enne Mario Roggero, insieme a lui i deputati del Carroccio Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Fuori dal penitenziario una delegazione di giovani della Lega ha esposto cartelli e uno striscione con scritto ‘Grazia per Mario Roggero’. Mondiali 2026, Messi su Yamal: "Giocatore straordinario, la foto con lui? Pazzesca" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Caso Roggero: Salvini al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere
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Roggero, Salvini al carcere di Bollate per visitare il gioielliereStamattina, poco dopo le 10:30, il vicepremier Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per visitare un detenuto, un gioielliere.
Temi più discussi: Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata. Gara o prove d’intesa?; A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero; Il ministero smentisce l'avvio dell'istruttoria sul caso Roggero. La moglie deposita istanza; A Roggero la riforma della Lega sulla legittima difesa non è servita a nulla.
Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit
Caso Roggero, Salvini: Battaglia di giustizia, sosteniamo la grazia Una battaglia di giustizia. Per Mario Roggero non ci fermiamo, sosteniamo la domanda di grazia con iniziative e mobilitazioni. La Lega c’è, come in passato al fianco di altre persone perben facebook
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