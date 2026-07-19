Il leader della Lega ha annunciato la disponibilità a presentare la sua candidatura e a proporre modifiche alla legge sulla legittima difesa, mentre si discute sulla possibilità di concedere la libertà anticipata a Mario Roggero. Nel frattempo, l’opposizione critica le mosse politiche, affermando che si sarebbe superato un limite. Le visite dei politici in carcere continuano, e si insiste sulla necessità di una decisione rapida sulla scarcerazione dell’uomo.

Da una parte le visite dei politici in carcere e la richiesta di far uscire Mario Roggero prima possibile, con o senza grazia, dall’altra l’attacco alle “strumentalizzazioni della destra”. Il braccio di ferro sul caso del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori in fuga, accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Il primo a far visita al detenuto, il giorno dopo l’ingresso nel carcere di Bollate, è Matteo Salvini accompagnato dai deputati leghisti Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. L’incontro dura un’ora e mezzo e, nel punto stampa all’uscita dal carcere, il vicepremier annuncia le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Roggero, Salvini apre a candidatura e modifica legge su legittima difesa. L’opposizione: “Superato il limite”

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