Roggero | Salvini apre a candidatura e modifica legge mentre insorge l' opposizione

Salvini ha aperto alla possibilità di una candidatura e di modificare la legge per la scarcerazione di Mario Roggero, mentre l’opposizione si è opposta. Nel frattempo, sono continuate le visite di politici in carcere e la richiesta di liberazione anticipata, con o senza grazia. La discussione si concentra sulle strumentalizzazioni della destra, che sono state contestate da alcune forze politiche. La situazione rimane in evoluzione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Da una parte le visite dei politici in carcere e la richiesta di far uscire Mario Roggero prima possibile, con o senza grazia, dall'altra l'attacco alle "strumentalizzazioni della destra". Il braccio di ferro sul caso del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori in fuga, accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. Il primo a far visita al detenuto, il giorno dopo l'ingresso nel carcere di Bollate, è Matteo Salvini accompagnato dai deputati leghisti Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. L'incontro dura un'ora e mezzo e, nel punto stampa all'uscita dal carcere, il vicepremier annuncia le... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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