La premier ha commentato il caso di un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori durante una rapina nel suo negozio, definendo la pena sproporzionata. Ha confermato di aver chiesto all’allora ministro della Giustizia di avviare l’iter per una grazia. La condanna riguarda un episodio avvenuto in un negozio di gioielleria, senza ulteriori dettagli sul processo o sulla sentenza. La dichiarazione è stata rilasciata in un intervento pubblico dedicato alla vicenda, senza approfondimenti legali o giudiziari.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene per la prima volta in modo approfondito sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori dopo una rapina nel suo negozio. In un’intervista al Corriere della Sera, la premier sostiene che la pena inflitta sia « sproporzionata » e conferma di aver dato il via libera al ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché avviasse l’istruttoria per un’eventuale grazia. Secondo Meloni, la vicenda impone una riflessione non soltanto sul singolo caso, ma anche sul modo in cui vengono valutate situazioni caratterizzate da forte trauma e stress. La premier ritiene che in episodi simili dovrebbe esserci « maggiore considerazione » per le condizioni psicologiche delle vittime di rapine e aggressioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Roggero, Meloni: “La pena è sproporzionata”. La premier conferma: “Ho detto io a Nordio di avviare l’iter per la grazia”

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SALLUSTI DIFENDE ROGGERO: QUESTA SENTENZA GRIDA VENDETTA

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Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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