Il giudice Sabella ha affermato che nel caso di Mario Roggero si sta incarcerando un innocente. Ha spiegato che Roggero ha ricevuto il minimo della pena prevista, nonostante una condanna definitiva per duplice omicidio, tentato omicidio e porto d’armi. Sabella ha inoltre commentato come nel Paese molti confondano legittima difesa e vendetta.

Giudice Alfonso Sabella, nel caso di Mario Roggero, stiamo mettendo in carcere un innocente? “La risposta è troppo facile. Stiamo mettendo in carcere una persona che è stata condannata con sentenza definitiva per duplice omicidio, un tentato omicidio e porto d’armi. Alla quale è stato applicato il minimo, del minimo, del minimo, della pena. Basti pensare che il minimo per il reato di omicidio è 21 anni! Qui con l’attenuante della provocazione gli hanno dato 14 anni; un’altra ulteriore riduzione gliel’hanno data per le attenuanti generiche; 3 anni appena per il secondo omicidio in continuazione; un anno per il tentato omicidio, sempre in continuazione e 3 mesi appena per il posto d’armi in continuazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Roggero, parla il giudice Sabella: “Ha avuto il minimo del minimo, ma ormai molti nel Paese confondono legittima difesa con diritto di vendetta”

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