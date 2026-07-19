Caso Roggero Conte | follia il Ddl della Lega

Il leader del Movimento 5 Stelle ha definito come una follia il disegno di legge presentato dalla Lega, commentando la proposta durante una visita nel luogo della strage di via D’Amelio, dove ha reso omaggio alle vittime.

A dirlo intervistato dall’Adnkronos è il leader del M5S Giuseppe Conte, che oggi ha parlato davanti al luogo della strage di via D’Amelio dove ha reso omaggio alle vittime. “Se passasse questa norma – dice il leader pentastellato – non esisterebbe più la legittima difesa, esisterebbe il diritto di realizzare una vendetta. Salta la proporzionalità rispetto all’offesa, salta l’attualità, la persistenza dello stato di pericolo. Significherebbe cancellare dall’antico diritto romano a oggi un istituto che, ovviamente, pone lo Stato al centro con il monopolio della forza e della giustizia, attribuirebbe invece a ciascuno cittadino il diritto di reagire, eseguire nella pubblica piazza delle vendette. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Caso Roggero, Conte: Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa

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