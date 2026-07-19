La presidente del Consiglio ha dichiarato di aver dato l’autorizzazione al ministro della Giustizia di avviare la procedura per la grazia in favore di un gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021 durante un tentativo di furto alla sua attività. La decisione è stata comunicata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla tempistica del procedimento.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l’assalto alla sua attività a Grinzane Cavour nel 2021. La premier conferma di aver autorizzato il ministro della Giustizia Carlo Nordio ad avviare l’istruttoria per una possibile grazia. “Chi è in grado di giudicare” il trauma, lo stress e la paura di persone coinvolte in contesti simili, si chiede Meloni, secondo cui c’è anche un problema di proporzionalità delle pene. Mario Roggero, interviene Giorgia Meloni "Chi è in grado di giudicare?" Per Meloni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Caso Mario Roggero, Giorgia Meloni conferma di aver autorizzato Nordio ad avviare la pratica per la grazia

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CASO ROGGERO. LIBERO: ECCO PERCHE NORDIO POTEVA PROPORRE LA GRAZIA

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Caso Roggero, Meloni: “Ho autorizzato Nordio ad avviare la pratica di grazia”La presidente del Consiglio ha annunciato di aver autorizzato il ministro della Giustizia a iniziare la procedura di grazia per il gioielliere...

Temi più discussi: Meloni e il caso Mario Roggero: Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti io?. L'attacco della premier sul gioielliere condannato; Il post di Meloni sul caso Roggero: Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi; Caso Roggero, il post di Meloni: Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto; Il caso Roggero e la maggioranza vannaccizzata. Gara o prove d’intesa?.

Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

Ora decide il Colle, commenta il ministro Tajani. Con il placet di Giorgia Meloni, Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 a x.com

Mario Roggero, Meloni: Ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia. La pena è spropositata, bisogna valutare stress e pauraIl presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiarisce che è stata lei ad avallare che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si attivasse ... msn.com

Caso Roggero, Meloni: Pena sproporzionata. Ho chiesto io a Nordio di procedere per la graziaLa presidente del Consiglio condivide con il Corriere della Sera le sue riflessioni sul caso Roggero e ammette di aver chiesto al Guardasigilli di istruire la pratica per la grazia ... tg.la7.it