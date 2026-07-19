Caserta si prepara ad accogliere Elisabetta Gregoraci | protagonista di un pomeriggio speciale

Il 6 settembre, l’A1 Expò di Caserta ospiterà Elisabetta Gregoraci in occasione dei “Cardinale Days”. L’evento si svolgerà nel centro espositivo e vedrà la partecipazione della showgirl, che sarà presente per un pomeriggio dedicato ai visitatori. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti principali del calendario di settembre all’interno del polo espositivo.

Elisabetta Gregoraci protagonista all’A1 Expò di Caserta: appuntamento il 6 settembre con i “Cardinale Days”. L’A1 Expò di Caserta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi di settembre. Domenica 6 settembre, a partire dalle ore 15:00, i riflettori saranno puntati sui “Cardinale Days”, evento che vedrà la partecipazione speciale di Elisabetta Gregoraci, pronta a incontrare il pubblico in una giornata dedicata all’intrattenimento e alla condivisione. Volto amatissimo della televisione italiana, Gregoraci sarà tra le protagoniste della manifestazione, offrendo ai fan l’occasione di vederla da vicino e vivere un pomeriggio all’insegna dello spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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