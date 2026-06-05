A una settimana dall'inizio dei Mondiali 2026, le attività commerciali e i ristoranti di New York stanno organizzando le proprie strutture per accogliere tifosi e turisti. Le imprese stanno adeguando i servizi e rafforzando il personale in vista dell’afflusso previsto di visitatori durante l’evento. La città si sta preparando per gestire un incremento di presenze provenienti da diverse parti del mondo.

A una settimana dall’inizio dei Mondiali le attività commerciali e i ristoranti di New York si stanno preparando ad accogliere tifosi e turisti. Pelé Soccer, un negozio di calcio nel centro di Times Square, ha dichiarato di aver raddoppiato le scorte e che le maglie con i nomi di giocatori famosi si sono esaurite rapidamente. Tra le preferite dai tifosi ci sono quelle di Lionel Messi e di Cristiano Ronald o. Centinaia di ristoranti in tutta New York offriranno pasti speciali al prezzo di 26 dollari. Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha lanciato l’iniziativa collaborando con i ristoranti per fornire cibo a prezzi ragionevoli alla gente del posto e ai visitatori durante la stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, New York si prepara ad accogliere tifosi e turisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nueva York se prepara para el Mundial 2026

Notizie e thread social correlati

Via Saffi si prepara ad accogliere i servizi socialiA via Saffi è in fase di allestimento una nuova sede destinata ai servizi sociali.

Gallipoli regina del volo anfibio, il Salento si prepara ad accogliere il Gidro 2026Il Salento si appresta ad ospitare la seconda edizione del Gidro 2026, evento internazionale dedicato al volo anfibio.

Temi più discussi: New York e New Jersey: guida di viaggio per i Mondiali; Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite; RaiNews. . New York inizia a fare i conti con l'appuntamento dei Mondiali di calcio. Polemiche per il prezzo esorbitanti dei biglietti delle partite e per il treno per lo stadio che aumenta da 12 a 150 dollari. E il sindaco Mamdani si inventa la lotteria. Marco Valerio; Mondiali 2026, procure New York e New Jersey indagano su FIFA per caro-biglietti.

Negli USA, prezzi da gioielleria per le #NBA Finals dei Knicks e per i Mondiali di calcio e la FIFA finisce sotto inchiesta a New York e in New Jersey... Al Telegiornale @RSIonline (thx @kbaxter11 !) rsi.ch/play/tv/-/vide… x.com

Il sindaco di New York cita Mario Balotelli: La città ospita i Mondiali, festeggeremo? NoQuando il calcio invade la politica estera. In occasione di una conferenza stampa sull’organizzazione e sui trasporti durante i Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, il sindaco di New ... tuttomercatoweb.com

Mondiali 2026, New York si prepara ad accogliere tifosi e turistiA una settimana dall'inizio dei Mondiali le attività commerciali e i ristoranti di New York si stanno preparando ad accogliere tifosi e turisti. Pelé Soccer, ... lapresse.it