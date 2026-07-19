La casa del Tomasin, antica malga in Lessinia, è stata teatro di molte trasformazioni. Ha ospitato silenzi conventuali, funto da presidio sotto gli austriaci e si è convertita in malga per la produzione di formaggio. È anche il luogo dove si rifugiò il brigante noto come Tomasìn, nome di battesimo Tommaso Comerlati. Ora, la struttura è diventata una «biblioteca del brigante», aperta ai visitatori e ai lettori.

Ha ospitato silenzi conventuali, è stata presidio sotto gli austriaci, si è convertita a malga per produrre formaggio. Soprattutto, è stata rifugio del leggendario brigante «Tomasìn», al secolo Tommaso Comerlati. Oggi, la Casa del Brigante a Velo, 772 abitanti a poco meno di 1.100 metri in Lessinia, diventa un punto sulla mappa delle biblioteche. Un punto atipico, perché i libri saranno accolti da uno scaffale sulla parete esterna della dimora. Proposti ai tanti che passano da Contrada Comerlati per le loro camminate d’alta quota. E presi dalla «famiglia» di 6mila volumi conservati da Elisabetta De Strobel e Maurizio Marcato. «L’idea della Biblioteca del Brigante nasce dal desiderio di condividere qualcosa che per noi è sempre stato fonte di ispirazione», dicono l’interior designer di origini romane e il fotografo di natali vicentini. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Casa del Tomasin, la vecchia malga in Lessinia diventata «biblioteca del brigante» per far leggere i viandanti

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