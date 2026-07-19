Carta docente Miceli ANIEF | Sia davvero uno strumento utile di welfare abbattere ogni discriminazione e riportarla a 500 euro INTERVISTA

La proposta di aumentare la Carta del Docente a 500 euro e renderla uno strumento di welfare ha incontrato il sostegno di un rappresentante sindacale. Durante un’intervista, ha sottolineato la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione e di estendere i benefici anche ai precari con contratti fino al 30 giugno. La discussione sulla carta coinvolge ora anche i lavoratori con contratti a termine, puntando a migliorare le condizioni di tutti i docenti.

La battaglia per la Carta del Docente non si ferma ai 500 euro. E non riguarda più soltanto i precari con contratto fino al 30 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Carta docente, Miceli (ANIEF): Sia davvero uno strumento utile di welfare

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