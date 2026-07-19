Caro carburante il diesel dei record corre oltre i 2,1 euro in Italia

Il prezzo medio del diesel nei distributori self service lontano dalle autostrade in Italia ha raggiunto 2,082 euro al litro. La chiusura dello stretto di Hormuz, che ha causato un aumento della tensione in Medio Oriente, ha contribuito all'impennata dei prezzi dei carburanti.

La tensione in Medio Oriente è tornata a crescere, lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso e i prezzi dei carburanti sono risaliti in area di allarme. Il censimento quotidiano del ministero delle Imprese, ieri mattina, ha segnalato che il gasolio al self service lontano dalle autostrade costava in media 2,082 centesimi al litro. Si tratta di 18,3 centesimi in più rispetto al 4 luglio scorso, quando il Governo aveva scritto la parola fine dopo l’ultima puntata degli sconti temporanei sulle accise. Il prezzo medio di ieri 18 luglio è 10,2 centesimi sotto ai massimi di metà aprile, ma solo 2,1 cent più basso dei livelli registrati il 18 marzo, quando il consiglio dei ministri si riunì nel pomeriggio per attivare il primo taglio fiscale al distributore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Perché il Diesel più caro della benzina

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