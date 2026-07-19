Caro carburante a Milano il record con il gasolio a 2,7 euro al litro
A Milano il prezzo del gasolio ha raggiunto 2,695 euro al litro, il livello più alto in Italia. La città registra il costo dei carburanti più elevato rispetto al resto del paese, con il gasolio che supera di poco i 2,7 euro al litro. La situazione si conferma come una delle più care a livello nazionale, con prezzi che non si vedeva da tempo.
Un record che la città avrebbe evitato volentieri. A Milano c'è il prezzo dei carburanti più alto d'Italia, arriva a 2,695 euro al litro per il gasolio. L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti, ha denunciato ieri il Codacons, ha portato a nuovi record nei prezzi, con il gasolio che in alcuni casi arriva a sfiorare i 2,7 euro al litro. Sulla base dei dati ufficiali comunicati tra venerdì e ieri agli impianti e pubblicati sull'apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti. Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d'Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro, e sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 eurolitro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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