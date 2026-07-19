Un record che la città avrebbe evitato volentieri. A Milano c'è il prezzo dei carburanti più alto d'Italia, arriva a 2,695 euro al litro per il gasolio. L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti, ha denunciato ieri il Codacons, ha portato a nuovi record nei prezzi, con il gasolio che in alcuni casi arriva a sfiorare i 2,7 euro al litro. Sulla base dei dati ufficiali comunicati tra venerdì e ieri agli impianti e pubblicati sull'apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti. Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d'Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro, e sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 eurolitro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Caro carburante, a Milano il record con il gasolio a 2,7 euro al litro

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Allarme carburante sporco: da Belluno a Napoli aumentano i casi di motori danneggiati fino a 4.500€. Attenzione ai prezzi troppo bassi e conserva sempre la ricevuta! Prevenire è meglio che pagare riparazioni salate. #carburante #motori #truffa 2lnk.io/80rpu x.com