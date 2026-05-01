Caro carburante accise in discesa su benzina diesel Gpl e gas naturale fino al 10 maggio TESTO in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che modifica le aliquote delle accise su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale. Le nuove disposizioni prevedono una riduzione delle tasse su questi carburanti fino al 10 maggio. La misura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riguarda le aliquote applicate sui diversi tipi di carburante utilizzati per i veicoli.

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che ridetermina al ribasso le aliquote di accisa su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale usati come carburanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Caro-carburanti, oggi Consiglio dei ministri su proroga del taglio delle accise su benzina e dieselIl nuovo decreto carburanti arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato alle 9 a Palazzo Chigi, in un momento cruciale per il... Il governo rialza le accise sulla benzina e conferma il taglio sul diesel: i nuovi prezzi fino al 21 maggioIl taglio delle accise sui carburanti è confermato solo in parte, fino al 21 maggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prezzi carburanti: prorogato lo sconto per 3 settimane. Accise differenti per benzina e diesel; Carburanti, cambia tutto dal 1° maggio: meno sconti sulla benzina, diesel ancora protetto; Accise carburanti, il governo prepara una proroga breve con sconto più alto sul diesel; Carburanti, Salvini spinge l’Ue: perché il dossier diesel, accise e camion si chiude prima di maggio. Caro benzina, accise in discesa su benzina, diesel, Gpl e gas naturale fino al 10 maggio. TESTO in Gazzetta UfficialeAliquote in discesa su benzina, diesel, Gpl e gas naturale dall’2 al 10 maggio 2026. Copertura da fondi non riassegnati e riduzioni di bilancio. orizzontescuola.it Carburanti, taglio accise fino al 1°maggio. Meloni: Proteggiamo famiglie e impreseLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina e diesel, ok Cdm a nuovo decreto carburanti. Taglio accise prorogato al 1° maggio ... tg24.sky.it Come rendiamo il diritto ‘accessibile’ a tutti i cittadini Ce lo racconta Maria Rosaria Basso, Coordinatrice della Gestione della Gazzetta Ufficiale e Normattiva, della Market Unit Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati di IPZS. Guarda il video per sa - facebook.com facebook 109 milioni di euro per innovare il turismo italiano. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Turismo che sostiene la trasformazione del settore in chiave digitale, sostenibile ed efficiente. Leggi di più ministeroturismo.gov.it/turismo-mitur-… x.com