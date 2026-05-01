Caro carburante accise in discesa su benzina diesel Gpl e gas naturale fino al 10 maggio TESTO in Gazzetta Ufficiale

Da orizzontescuola.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che modifica le aliquote delle accise su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale. Le nuove disposizioni prevedono una riduzione delle tasse su questi carburanti fino al 10 maggio. La misura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riguarda le aliquote applicate sui diversi tipi di carburante utilizzati per i veicoli.

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, che ridetermina al ribasso le aliquote di accisa su benzina, gasolio, Gpl e gas naturale usati come carburanti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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