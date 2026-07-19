Piogge intense, frane e alluvioni rappresentano i principali rischi per il territorio lucchese, aggravati dal cambiamento climatico. La criticità si accentua con le forti precipitazioni, che aumentano la possibilità di eventi calamitosi. Le autorità monitorano costantemente la situazione, considerando anche le conseguenze di eventuali piogge prolungate. La vulnerabilità del territorio è legata alla frequenza e all’intensità di questi fenomeni atmosferici estremi.

Piogge intense, frane e rischio alluvioni: sono questi i principali fattori che rendono il territorio lucchese particolarmente esposto agli effetti del cambiamento climatico. A spiegare le ragioni di questa vulnerabilità è Roberto Carnicelli, Ceo di Eoliann, che ha illustrato a La Nazione come vengono elaborate le analisi di rischio e quali strumenti possono aiutare enti e territori a passare dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione. Perché Lucca risulta tra le province italiane più esposte al rischio climatico? "La nostra analisi ha considerato sia la situazione attuale sia uno scenario al 2050, prendendo in esame diversi rischi climatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Carnicelli e il ’caso Lucca’: "Il rischio maggiore? Forti piogge. Ma anche frane e alluvioni pesano"

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