Nel fine settimana sono previste piogge persistenti su diverse zone del Centro-Sud, con un rischio di alluvioni in alcune aree. Le precipitazioni riguarderanno principalmente regioni lungo la costa e l'entroterra, dove si registrano accumuli d'acqua significativi. Le previsioni indicano che le piogge si manterranno stazionarie tra sabato e domenica, creando condizioni di criticità per il terreno già saturo e per le infrastrutture locali.

? Domande chiave Dove colpiranno esattamente le piogge stazionarie tra sabato e domenica?. Come farà il terreno a gestire l'accumulo improvviso d'acqua?. Perché questo sistema barico rischia di bloccare le attività agricole?. Quali zone subiranno il calo termico più drastico questo weekend?.? In Breve Scontro aria polare e mari caldi alimenta il sistema barico nel Mediterraneo.. Rischio saturazione su versante tirrenico e rilievi appenninici per piogge stazionarie.. Settore agricolo e turismo subiscono rallentamenti per maltempo e calo termico.. Monitoraggio costante tramite nowcasting satellitare e radar per gestire l'evento.. Tra sabato e domenica il prossimo vortice ciclonico nel Mediterraneo colpirà le regioni centro-meridionali con piogge intense e stazionarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, weekend di piogge stazionarie: rischio alluvioni nel Centro-Sud

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