Campania allerta gialla | rischio piogge intense e frane oggi

Oggi in alcune zone della Campania si è alzata un’allerta gialla per piogge intense e il rischio di frane. Le previsioni indicano che alcuni comuni sono più a rischio di smottamenti. I livelli dei fiumi sono in aumento e potrebbero superare le soglie di guardia nelle prossime dieci ore. Le autorità invitano alla cautela e a seguire eventuali allerte ufficiali.

Quali comuni specifici rischiano il pericolo maggiore di frane oggi?. Come cambieranno i livelli dei fiumi nelle prossime dieci ore?. Quali misure di sicurezza devono attivare immediatamente i sindaci locali?. Dove si concentreranno i temporali più violenti entro le ore 20?.? In Breve Fenomeni meteo previsti mercoledì 03 giugno 2026 tra le ore 10:00 e le 20:00.. Rischio frane e caduta massi in Irpinia, Sannio e Monti Picentini.. Pericolo allagamenti e innalzamento corsi d'acqua in Piana Campana, Napoli e Isole.. Monitoraggio costante su drenaggio urbano e versanti in Penisola Sorrentina e Area Vesuviana.. Allerta meteo gialla in Campania: temporali intensi previsti dalle 10 alle 20 di oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Allerta meteo gialla per temporali dalla mezzanotte

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