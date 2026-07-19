Carcere di Opera agente insulta un detenuto e lo mette in isolamento | Lì è morto l'hanno picchiato in 20

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un detenuto del carcere di Opera a Milano ha raccontato ai familiari di essere stato aggredito da un agente, che avrebbe anche insultato e messo in isolamento il prigioniero. Secondo quanto riferito, l'agente avrebbe detto che il detenuto era morto e che in 20 lo avevano picchiato. La segnalazione è stata raccolta dall'ONG bon’t worry iNGO e trasmessa a Fanpage. Non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli su eventuali interventi o indagini.

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Un detenuto ha riferito ai familiari una nuova presunta aggressione mortale nel carcere di Opera a Milano. La segnalazione, raccolta dalla ONG bon't worry iNGO e trasmessa a Fanpage.it: "Lo hanno insultato, picchiato e ammazzato. Denuncerò l'accaduto alla polizia giudiziaria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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