Morto un detenuto del carcere di Opera un'associazione denuncia | Era andato in infermeria l'hanno mandato via
Un detenuto del carcere di Opera è deceduto, secondo quanto riferiscono alcuni detenuti ascoltati dall’associazione bon’t worry iNGO e successivamente riportato da Fanpage. La versione fornita indica che l’uomo si era recato in infermeria, ma era stato mandato via prima di morire. La notizia ha suscitato attenzione da parte delle organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti.
Un detenuto del carcere di Opera è morto. “È andato in infermeria, ma l’hanno mandato via”, hanno raccontato alcuni detenuti alla ONG bon’t worry iNGO che poi lo ha riferito a Fanpage.it. Dal carcere nessun chiarimento ufficiale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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