Morto un detenuto del carcere di Opera un'associazione denuncia | Era andato in infermeria l'hanno mandato via

Un detenuto del carcere di Opera è deceduto, secondo quanto riferiscono alcuni detenuti ascoltati dall’associazione bon’t worry iNGO e successivamente riportato da Fanpage. La versione fornita indica che l’uomo si era recato in infermeria, ma era stato mandato via prima di morire. La notizia ha suscitato attenzione da parte delle organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti dei detenuti.

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