carabinieri feriti in zona stazione a reggio emilia nigeriano arrestato

Un giovane nigeriano di 26 anni è stato arrestato dopo una rissa nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Durante l’intervento, alcuni carabinieri sono rimasti feriti. La rissa si è trasformata in un' aggressione con un gruppo di persone che ha circondato i militari, costringendoli a intervenire per calmare la situazione. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri coinvolti nell’operazione.

Reggio Emilia, 19 luglio 2026 – Un giovane nigeriano di 26 anni è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla violenta rissa segnalata ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia, sfociata però in una folle aggressione con accerchiamento dei carabinieri che stavano effettuando un’identificazione. Nonostante alcuni dei presenti abbiano iniziato a minacciare e a inveire contro i carabinieri, la professionalità dei militari, supportati dal personale di polizia locale e agenti della Questura, ha consentito di ripristinare la calma e di condurre in caserma l'esagitato, fermato per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e minaccia a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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