Lo scorso 7 aprile a Reggio Emilia un uomo di 65 anni, completamente disabile, è stato vittima di una rapina nella zona della stazione. Due persone sono state denunciate in relazione all’episodio. La polizia ha avviato le indagini e ha individuato i sospettati attraverso testimonianze e analisi delle telecamere di sorveglianza. La vittima è stata aggredita mentre si trovava in strada, senza riportare ferite gravi.

Reggio Emilia, 5 maggio 2026 – Lo scorso 7 aprile un uomo di 65 anni, disabile al 100%, costretto a muoversi su una carrozzina, era stato rapinato mentre nel pomeriggio rientrava verso casa, in via Monsignor Tondelli a Reggio Emilia, colpito alle spalle da un uomo che aveva tentato di portargli via il marsupio a tracolla. Nella colluttazione la vittima era stata sbalzata a terra, con la carrozzina ribaltata. Il rapinatore era poi fuggito con il marsupio che conteneva denaro, documenti sanitari e una tessera del supermercato. I carabinieri hanno avviato le indagini, mentre il 65enne veniva medicato in ospedale. Le indagini hanno ora portato alla denuncia di un giovane di 28 anni e di un suo complice trentenne, identificati e ora accusati di rapina aggravata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, denunciati per la rapina al disabile in zona stazione

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