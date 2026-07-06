reggio emilia in zona stazione con droga e coltello

Durante un controllo, un uomo è stato trovato in possesso di sei dosi di hashish, per circa sei grammi, e di un coltello a farfalla con lama di dieci centimetri, detenuto senza motivo giustificato. L’intervento è avvenuto vicino alla stazione ferroviaria. La droga e l’arma sono state sequestrate. L’uomo è stato identificato e segnalato alle autorità competenti.

Reggio Emilia, 6 luglio 2026 – A un controllo dei carabinieri è stato trovato in possesso di sei dosi di hashish, per un peso di circa sei grammi, oltre che di un coltello a farfalla con lama di dieci centimetri, detenuto senza giustificato motivo. Per questo un giovane di 25 anni, originari del Senegal e domiciliato a Reggio, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e porto ingiustificato di arma da taglio. E’ accaduto venerdì, nella tarda mattinata, in via Turri, nei pressi della stazione storica cittadina. Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi. Ma è stato fermato e controllato. Aveva la droga e, in uno zaino, anche il coltello, di cui non è stato in grado di fornire valide giustificazione sul possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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