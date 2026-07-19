Carabinieri feriti a Reggio Emilia | Sei ore di attesa in pronto soccorso

A Reggio Emilia, sei carabinieri feriti sono rimasti sei ore in pronto soccorso prima di essere assistiti. La lunga attesa si è aggiunta a una reazione minacciosa di un gruppo di cittadini rivolta contro i militari. La situazione si è aggravata anche a causa dei tempi di soccorso, che hanno ritardato le cure per i carabinieri coinvolti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi medici o sulle condizioni dei feriti.

Reggio Emilia, 19 luglio 2026 – Oltre alla reazione minacciosa di un gruppo di cittadini, rivolto contro i carabinieri, a peggiorare la situazione generale ci si è messa anche la lunga attesa dei militari feriti in ospedale. I carabinieri sono entrati in pronto soccorso alle 16,30 per uscirne quando erano ormai le 22.30. "Ci teniamo a lodare e ringraziare il personale sanitario del Santa Maria Nuova — dichiara Antonio Serpi del sindacato Sim Carabinieri — che svolge quotidianamente un lavoro encomiabile e di enorme sacrificio. Il nostro non è un attacco ai medici e agli infermieri in prima linea, ma la denuncia di una criticità strutturale che si ripete purtroppo di continuo e non rappresenta più un caso isolato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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