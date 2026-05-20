Appalti per il verde pubblico | carabinieri svelano la genesi dell' inchiesta e le prime intercettazioni

I carabinieri hanno reso noto come è partita l’indagine sugli appalti per il verde pubblico nelle aree di Caserta e San Nicola la Strada, coinvolgendo 22 persone. Sono state rese pubbliche anche alcune delle prime intercettazioni raccolte durante le indagini. L’indagine riguarda presunti illeciti nel settore degli appalti pubblici, con approfondimenti sui dialoghi intercettati tra alcuni degli indagati. È stato inoltre chiarito come si sono sviluppate le prime fasi dell’attività investigativa.

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