Capaci 34 anni dopo Perché Mafia-appalti è il vero motivo della morte di Falcone
Sono passati 34 anni dall’attentato in cui persero la vita Falcone e Borsellino. Secondo i pentiti, le prime decisioni di uccidere i magistrati furono prese nel 1980 per Falcone e nel 1982 per Borsellino. La motivazione principale era legata agli appalti pubblici controllati dalla mafia. A Cosa Nostra, non servivano motivi particolari per eliminare i magistrati.
Più di tutti il magistrato sapeva leggere Cosa Nostra. E aveva intuito come da esercito criminale stava diventando un sistema economico-politico-imprenditoriale A Cosa Nostra non servivano motivi speciali per pensare di uccidere dei magistrati come Falcone e Borsellino: le prime intenzioni, secondo i pentiti, furono maturate nel 1982 per Borsellino e nel 1980 per Falcone. A 34 anni esatti dalle stragi (oggi ricorre il 34° anniversario di Capaci) la loro collocazione storica non poggia soltanto sui processi che sono stati fatti, ma anche su quelli non fatti, o fatti male, o fatti parzialmente, o archiviati, soprattutto depistati: su questo,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Strage via D'Amelio, mafia-appalti fu una delle cause.
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