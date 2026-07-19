È stato approvato il progetto di Hera per demolire il vecchio serbatoio pensile di via San Vitale a Sesto Imolese. L’intervento prevede la rimozione dell’edificio e il recupero dell’area circostante. La Giunta ha dato il via libera al piano di riqualificazione dell’area, che include la demolizione del manufatto esistente. L’intervento mira a riqualificare l’area e a migliorare lo spazio pubblico.

Riqualificazione in vista per l’area del serbatoio pensile di Sesto Imolese. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo presentato da Hera per l’intervento che prevede la demolizione del vecchio manufatto di via San Vitale e il recupero dell’area circostante. Un’opera da oltre 320mila euro complessivi, finanziata nell’ambito del Servizio idrico integrato, che non comporterà costi a carico del Comune. Il progetto, inserito nel Piano degli interventi Atersir 2024-2029, prevede in particolare la demolizione "decostruttiva" del serbatoio, cioè attraverso lo smontaggio progressivo degli elementi che lo compongono, con il calo a terra dei materiali mediante sistemi di sollevamento adeguati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantiere a Sesto Imolese . Giù il vecchio serbatoio

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