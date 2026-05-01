Sesto Imolese fuga disperata in strada | scatta l’allarme dopo la violenza

Nella serata del 30 aprile 2026, a Sesto Imolese, una giovane donna di vent’anni è stata aggredita e rapinata in un seminterrato. Dopo l’evento, l’aggressore è fuggito in strada. È stato successivamente arrestato un uomo di 32 anni, trovato in possesso di 40 euro e del cellulare della vittima. La notizia ha portato all’attivazione delle forze dell’ordine e all’avvio delle indagini.

? Cosa sapere Sesto Imolese, ventenne aggredita e rapinata in un seminterrato il 30 aprile 2026.. Arrestato 32enne con 40 euro e cellulare della vittima dopo la fuga in strada.. Il 30 aprile 2026, a Sesto Imolese, una ventenne straniera è riuscita a fuggire da un seminterrato dove era stata vittima di violenze sessuali e rapina, attivando l’intervento dei carabinieri di Imola dopo una corsa disperata per strada. L’allarme è giunto attraverso una telefonata al numero unico di emergenza 112, effettuata da un uomo di 33 anni di origini romene che si trovava in strada con la giovane donna. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la ragazza, visibilmente scossa e in biancheria intima, ha cercato aiuto correndo tra le vie del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto Imolese, fuga disperata in strada: scatta l’allarme dopo la violenza Notizie correlate Heineken, seimila esuberi. Scatta l’allarme a Sesto: "Pronti a mobilitarci". Audizione al Pirellonedi Laura Lana Riduzione del personale, soprattutto al di fuori dell’Olanda, riorganizzazione delle attività e razionalizzazione delle strutture... Torna il Lòm a Merz. La tradizione romagnola è viva nel Circondario. Domani c’è Sesto ImoleseLòm a Merz, l’antica tradizione romagnola per scacciare via le tenebre dell’inverno e fare posto alla clemenza della primavera.