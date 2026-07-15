cantiere a sesto imolese la palestra cambia look un nuovo campo da gioco

Notizia in breve

Il Comune ha avviato un intervento di oltre 71mila euro, IVA inclusa, per sostituire la pavimentazione sportiva della palestra ‘Luca Testa’ a Sesto Imolese. I lavori mirano a migliorare le condizioni dell'impianto, rendendolo più idoneo all’attività di studenti e società sportive. La struttura, che sta subendo un restyling, avrà un nuovo campo da gioco.