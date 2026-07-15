Cantiere a Sesto Imolese La palestra cambia look Un nuovo campo da gioco
Il Comune ha avviato un intervento di oltre 71mila euro, IVA inclusa, per sostituire la pavimentazione sportiva della palestra ‘Luca Testa’ a Sesto Imolese. I lavori mirano a migliorare le condizioni dell'impianto, rendendolo più idoneo all’attività di studenti e società sportive. La struttura, che sta subendo un restyling, avrà un nuovo campo da gioco.
La palestra ‘Luca Testa’ di Sesto Imolese si prepara a rifarsi il look. Il Comune ha affidato i lavori per la sostituzione della pavimentazione sportiva dell’impianto, un intervento da poco più di 71mila euro Iva compresa che punta a riportare la struttura a standard adeguati per l’attività di studenti e società sportive. L’attuale fondo, infatti, mostra ormai tutti i segni del tempo. Il linoleum posato direttamente sul massetto in cemento presenta deformazioni, distacchi, bolle d’aria e numerosi punti deteriorati. La situazione più evidente, come viene ricostruito nelle carte comunali, riguarda la zona di ancoraggio di uno dei pali della rete da pallavolo, ma il degrado è diffuso in tutta la palestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Sesto Imolese, fuga disperata in strada: scatta l’allarme dopo la violenzaNella serata del 30 aprile 2026, a Sesto Imolese, una giovane donna di vent’anni è stata aggredita e rapinata in un seminterrato.
Nuova scuola di Sesto Imolese . Vacchi (FdI) incalza la Giunta: "Troppi ritardi, serve certezza"A pochi mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico, Fratelli d’Italia ha chiesto alla Giunta aggiornamenti sul cantiere della scuola di Sesto Imolese.
Si parla di: Cantiere a Sesto Imolese . La palestra cambia look . Un nuovo campo da gioco.
Cantiere a Sesto Imolese . La palestra cambia look . Un nuovo campo da giocoL’intervento punta a riportare la struttura a standard adeguati per gli utenti. L’attuale superficie non risponde più alle norme previste per le pavimentazioni. . ilrestodelcarlino.it
Cantiere a Sesto Imolese. La scuola prende forma: Pronta all’inizio del 2026Si avvicinano al traguardo i lavori per la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese. Ieri mattina sopralluogo al cantiere del sindaco Marco Panieri e degli assessori Pierangelo Raffini (Lavori ... ilrestodelcarlino.it