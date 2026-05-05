Canoa Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sugli scudi in azzurro

Nella prima parte della stagione, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi hanno ottenuto la qualificazione nella squadra nazionale di canoa. Buoni risultati anche per Francesca Malaguti e Andrea Nardo, atleta junior. Le performances degli atleti italiani si sono svolte in un contesto di competizioni di avvio anno. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati o sulle tappe successive è stata comunicata.

Marta Bertoncelli ed Elena Borghi iniziano la stagione con la qualifica nella squadra nazionale. Buone prove anche per Francesca Malaguti e lo junior Andrea Nardo. Un quartetto di atleti ferraresi, impegnati nell’ultimo fine settimana a Ivrea. Un appuntamento di canoa slalom con la gara Internazionale di IV livello, primo atto del percorso selettivo azzurro. Sulle acque della Dora Baltea 250 atleti, rappresentanti 15 nazioni, si sono confrontati sulle discipline della canadese, kayak e kayak cross (neo disciplina olimpica). Andando per ordine, ottimi risultati per Bertoncelli e Borghi, che al termine della tre giorni conquistano il primo ‘pass’ di selezione alla squadra azzurra nella canadese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canoa. Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sugli scudi in azzurro Notizie correlate Canoa slalom, Italia sugli scudi a Ivrea nell’ICF Ranking Race. Brillano Bertoncelli, Spagnol e FerrazziÈ in corso di svolgimento a Ivrea (che ospiterà a fine settembre gli Europei) un lungo weekend internazionale di canoa slalom valevole per la... Surfcasting; Fregene, Maccarese e Passoscuro sugli scudiFregene, 29 marzo 2026 – Grande partecipazione per la competizione di surfcasting che si è conclusa a Fregene con la cerimonia di premiazione, dopo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Canoa. Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sugli scudi in azzurro; Canoa slalom, Italia sugli scudi a Ivrea nell’ICF Ranking Race. Brillano Bertoncelli, Spagnol e Ferrazzi; Ivrea si accende: che spettacolo sulla Dora Baltea con la canoa slalom; Canoa a Ivrea, De Gennaro primo al kayak cross, un bronzo e un argento per Pistoni. Canoa. Marta Bertoncelli ed Elena Borghi sugli scudi in azzurroMarta Bertoncelli ed Elena Borghi iniziano la stagione con la qualifica nella squadra nazionale. Buone prove anche per Francesca ... sport.quotidiano.net Canoa. Marta Bertoncelli da applausi. Ora l’appuntamento coi mondialiUna Marta Bertoncelli da applausi, che insieme a Elena Borghi si prepara per i mondiali in Australia. Nell’ultima tappa della Coppa del Mondo svoltasi nello scorso fine settimana Eiskanal di Augsburg, ... ilrestodelcarlino.it Marta spinge! La nostra Bertoncelli non scherza con gli allenamenti… avanti tutta! #ItaliaTeam @federcanoa x.com Italia Team. Shlump · Wurk. Marta spinge! La nostra Bertoncelli non scherza con gli allenamenti… avanti tutta! #ItaliaTeam Federazione Italiana Canoa Kayak - facebook.com facebook