Campus al Tecnopolo di Bologna Prodi | Contento della decisione del sindaco Cdp apre alla trattativa sull' ex Sani

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha deciso di sviluppare un campus universitario internazionale nell’area del Tecnopolo, decisione commentata positivamente da Romano Prodi. Quest’ultimo ha espresso soddisfazione per la scelta, riportata anche da un quotidiano locale. Parallelamente, Cassa Depositi e Prestiti ha aperto a negoziati riguardo all’ex Sani, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche.