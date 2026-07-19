Campus al Tecnopolo di Bologna Prodi | Contento della decisione del sindaco Cdp apre alla trattativa sull' ex Sani
Il sindaco di Bologna ha deciso di sviluppare un campus universitario internazionale nell’area del Tecnopolo, decisione commentata positivamente da Romano Prodi. Quest’ultimo ha espresso soddisfazione per la scelta, riportata anche da un quotidiano locale. Parallelamente, Cassa Depositi e Prestiti ha aperto a negoziati riguardo all’ex Sani, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche.
«Sono molto contento della decisione assunta dal sindaco e riportata ieri dal Corriere di Bologna». Romano Prodi, autore della «suggestione» colta da Matteo Lepore, promuove la decisione del primo cittadino di lavorare alla realizzazione di un campus universitario internazionale nell’area attorno al Tecnopolo. «C’è un dialogo già in corso», fanno sapere da Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’ex Caserma Sani per cui Lepore chiede una ridiscussione del piano urbanistico per realizzare il sogno di una cittadella universitaria sul modello di quella parigina. Ma mentre il vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla,... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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