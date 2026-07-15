La clausola rescissoria di Jhon Lucumí è scaduta, rendendo più facile per l’Inter avviare trattative con il Bologna, che ora è aperto a cederlo. I nerazzurri lo considerano come possibile alternativa a Chalobah, mentre la Juventus rimane un concorrente forte nella corsa al difensore colombiano.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri valutano il centrale colombiano Lucumi come alternativa a Chalobah: la concorrenza della Juventus resta forte. L’ Inter continua a monitorare con attenzione il profilo di Jhon Lucumí, che da oggi diventa un obiettivo più accessibile sul mercato. È infatti scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni di euro inserita nel contratto del difensore del Bologna, senza che alcun club abbia deciso di esercitarla. Da questo momento, quindi, sarà possibile trattare direttamente con la società emiliana. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo il Resto del Carlino, il Bologna punta comunque a incassare circa 25 milioni di euro, ma la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2027 potrebbe favorire una trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Lucumi torna nel mirino: scaduta la clausola, il Bologna apre alla trattativa

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