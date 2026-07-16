L'Argentina ha battuto l'Inghilterra per 2-1 nei quarti di finale del torneo mondiale del 2026. Lionel Messi ha segnato entrambi i gol dell’Argentina, permettendo alla squadra di recuperare dallo svantaggio subito all’inizio del secondo tempo. La vittoria ha portato l’Argentina in finale contro la Spagna. La partita si è conclusa con l’eliminazione dell’Inghilterra, che si è arresa dopo aver subito il secondo gol all’84° minuto.

2026-07-15 23:10:00 Il web non parla d’altro: Lionel Messi ha realizzato entrambi i gol dell’Argentina mentre i detentori si sono ripresi dallo svantaggio dopo 84 minuti eliminando l’Inghilterra dalla Coppa del Mondo 2026 e organizzando una finale contro la Spagna. Il gol di Anthony Gordon al 55? su cross di Morgan Rogers ha portato i Tre Leoni in vantaggio, ma il tiro dalla lunga distanza di Enzo Fernandez e il colpo di testa di Lautaro Martinez al 92? hanno regalato alla squadra di Lionel Scaloni la vittoria ad Atlanta. Il centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister ha colpito di testa un palo prima del pareggio dell’Argentina e ha ripetuto lo stesso trucco prima del vincitore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra – Argentina 1-2: resoconto, risultati e gol della Coppa del Mondo 2026 mentre Lionel Messi aiuta i detentori di raggiungere la finale contro la Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

England vs Argentina LIVE | World Cup 2026 - Semifinal | Match Simulation

Notizie e thread social correlati

Coppa del Mondo 2026: Argentina – Svizzera 3-1 – resoconto, risultato, gol con l’Inghilterra che affronterà Lionel Messi dopo che il sublime gol di Julian Alvarez ha aiutato i detentori a raggiungere le semifinaliNella partita valida per la Coppa del Mondo 2026, l’Argentina ha battuto la Svizzera con un punteggio di 3-1.

Inghilterra-Argentina: commenti testuali, aggiornamenti, gol e statistiche della Coppa del Mondo 2026 mentre i Tre Leoni affrontano Lionel MessiL'Inghilterra affronta l'Argentina ad Atlanta nella partita di Coppa del Mondo 2026, con l'obiettivo di raggiungere la sua seconda finale nel torneo.

Temi più discussi: Inghilterra - Argentina, semifinale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026, in corso la semifinale Inghilterra-Argentina 1-2. LIVE; Inghilterra - Argentina (1-2) Mondiali 2026; Inghilterra-Argentina, 60 anni di rivalità: dalla Mano de Dios alla rivincita di Beckham.

Il Mondiale entra nella sua fase più calda. L’Inghilterra supera la Norvegia 2-1 e conquista la semifinale, mentre l’Argentina batte la Svizzera 3-1 e continua la sua corsa verso il titolo. Due vittorie pesanti, due big ancora in corsa per la Coppa del Mondo FIFA 2 x.com

22 giugno 1986 - La Mano de Dios, il controverso gol di apertura assegnato al calciatore argentino Diego Maradona durante la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra in una partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 1986 reddit

Inghilterra-Argentina 1-2, le pagelle: Messi fa Diego a modo suo, Lautaro c'è sempreL'Argentina vince 2-1 contro l'Inghilterra e se la vedrà contro la Spagna nella finale della Coppa del Mondo 2026. Tutti i voti ai protagonisti della seconda semifinale. Le pagelle dell'Inghilterra Pi ... msn.com

Inghilterra-Argentina 1-2 risultato finale della partita dei Mondiali: Messi in finale, gol e highlightsLa partita dei Mondiali 2026 in diretta dall'Atlanta Stadium alle 21: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Inghilterra-Argentina, seconda semifinale ... fanpage.it