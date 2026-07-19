La trentesima edizione della “Camminata avisina” si svolge questa mattina, coinvolgendo donatori di sangue e appassionati di sport. Il percorso si snoda attraverso un'area naturale, con partecipanti che si muovono lungo sentieri immersi nel verde. L'evento, giunto alla sua terza decennale, vede numerosi partecipanti che camminano per sostenere la raccolta di sangue e promuovere uno stile di vita attivo.

“La Camminata avisina“, appuntamento per i generosi donatori di sangue e gli amanti dello sport immersi nella natura, si svolge stamattina. È la trentesima edizione. La organizza l’Avis “Adriano Pasquarelli“ con lo slogan “Insieme, ogni passo conta“, per significare che si cammina insieme per testimoniare e diffondere i valori della solidarietà, della partecipazione e della donazione di sangue, gesto semplice ma fondamentale per salvare vite umane. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8 nel piazzale della Rocca Flea, dove vengono consegnate le t-shirt celebrative del trentennale dell’evento, come ricordo ai protagonisti. Alle ore 8.15, dopo la tradizionale foto ufficiale, prenderà il via la camminata che condurrà nella Valsorda, attraverso un percorso di circa 6 chilometri sulla strada asfaltata, nel verde della montagna gualdese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Camminata avisina“. Trenta edizioni

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