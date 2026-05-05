A Torino si stanno preparando grandi eventi legati al mondo dei fumetti e dei videogiochi, con un focus particolare sulla narrazione. La casa editrice Tora Edizioni ha annunciato iniziative che coinvolgeranno appassionati di entrambe le discipline, in vista di una manifestazione prevista nel 2026. Nel frattempo, il settore videoludico continua a evolversi, puntando sempre più sulla creazione di storie dettagliate e ambientazioni complesse.

Il mercato videoludico attuale è caratterizzato da una sempre più attenta valorizzazione della narrazione, con la creazione di storie background e ambientazioni sempre più strutturate. Ripensando allo scenario delle decadi precedenti, il mercato offriva un impatto differente, tanto che ai giocatori venivano offerte pochi dettagli della lore dei loro titoli più amati. Per le saghe più celebri, come Street Fighter, il successo poteva portare alla nascita di operazioni crossmediali che compensavano queste mancanze. Un modo di intendere la crossmedialità che ha trovato in Tora Edizioni un porto sicuro. Il mondo del gaming è stato ben accolto nella casa editrice, che vanta nel suo catalogo opere dedicate a successi recenti come Death Stranding o a cult del calibro di Metal Gear.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - BeComics! BeGames! Torino 2026: Tora Edizioni, fumetti e videogiochi

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