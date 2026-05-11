Aspettando Cannes 2026 | i look migliori e peggiori delle scorse edizioni

Mancano meno di 48 ore all’inizio del Festival di Cannes 2026, e la Croisette si prepara a riaccogliere star, registi e appassionati provenienti da tutto il mondo. Da anni, l’evento è teatro di grandi scenate di moda e di look memorabili, tra outfit eleganti e scelte meno riuscite. Le edizioni precedenti hanno visto alternarsi abiti raffinati e scelte discutibili, creando un palcoscenico di stile che suscita sempre attenzione e curiosità.

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Motore, azione. Mancano meno di 48 ore al Festival di Cannes 2026 e la Croisette si prepara a tornare il centro del mondo, almeno per chi vive di cinema, celebrity e abiti da sera. La 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio, avrà come presidente di giuria Park Chan-wook, mentre sul tappeto rosso sono attesi film, star internazionali, première blindate e quel mix irripetibile di glamour e look ad alto rischio rischio che solo Cannes sa offrire. La moda insegna che guardare al passato è spesso il modo migliore per evitare scivoloni futuri. Lo sapranno anche le celebrity attese quest’anno? Aspettando i promossi e bocciati di questa nuova edizione, vale la pena ripassare i look migliori e peggiori dello scorso Festival: quelli da copiare, quelli da dimenticare e quelli che, nel bene o nel male, hanno già fatto storia.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Aspettando Cannes 2026: i look migliori e peggiori delle scorse edizioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Oroscopo aprile 2026 di Paolo Fox, le previsioni per tutti i segni tra migliori e peggioriPaolo Fox è tornato con le sue attesissime previsioni astrologiche, tracciando un quadro dettagliato di quello che attende i dodici segni zodiacali... Leggi anche: Sanremo, la pagella di Nerdpool: le migliori e peggiori canzoni dell’edizione 2026 (COMMENTO LIVE) Si parla di: Cosa dobbiamo aspettarci da Cannes 2026; Aspettando il Met Gala 2026, i look più iconici di sempre. I DIAVOLI in 4K a Cannes 2026 reddit Aspettando Cannes 2026: i look migliori e peggiori delle scorse edizioniMotore, azione. Mancano meno di 48 ore al Festival di Cannes 2026 e la Croisette si prepara a tornare il centro del mondo, almeno per chi vive di cinema, celebrity e abiti da sera. La 79ª edizione, in ... amica.it