L’Unione Europea ha imposto a Google di garantire parità di accesso a tutti gli assistenti vocali su Android, in conformità con il Digital Markets Act. La Commissione Europea ha definito nuove regole operative che obbligano Google a modificare le modalità di gestione del sistema operativo per consentire l’installazione e l’uso di assistenti vocali di terze parti senza restrizioni. Questi cambiamenti devono essere attuati secondo tempistiche e modalità specificate dalle autorità europee.

La Commissione Europea ha stabilito le nuove regole operative per Google, delineando le modalità con cui Android dovrà adeguarsi alle disposizioni del Digital Markets Act (DMA). L’obiettivo del provvedimento è garantire una concorrenza equilibrata anche nel settore in forte crescita dell’intelligenza artificiale. La decisione si è resa necessaria per impedire che Gemini, l’IA di Google, benefici di un accesso privilegiato alle funzioni del sistema operativo rispetto agli assistenti sviluppati dalle aziende concorrenti. L’UE non ha sanzionato Google, bensì dettato le linee guida da seguire. Nello specifico, quali sono le linee guida che... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Cambiamenti in vista per Android: l’UE impone a Google parità di accesso per tutti gli assistenti IA

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