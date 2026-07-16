L’Ue impone a Google misure pro concorrenza su IA e dati di ricerca Il gruppo | Compromette salvaguardie vitali per privacy e sicurezza

L’Unione europea ha avviato misure contro Google, obbligando il gruppo a rendere più aperti Android e Google Search ai concorrenti, in applicazione del Digital Markets Act. La Commissione europea ha stabilito nuove regole per limitare il vantaggio di Mountain View nei settori dell’intelligenza artificiale e della ricerca online. Google ha commentato che tali misure comprometterebbero le salvaguardie per privacy e sicurezza.

La Commissione europea passa all’attuazione del Digital Markets Act e detta a Google le regole con cui dovrà aprire Android e Google Search ai concorrenti, nel tentativo di ridurre il vantaggio competitivo del gruppo di Mountain View nei mercati dell’ intelligenza artificiale e della ricerca online. Bruxelles ha adottato due decisioni vincolanti che specificano come il colosso statunitense dovrà rispettare gli obblighi previsti dal Dma, senza però contestare formalmente violazioni né infliggere sanzioni. Secondo Bruxelles le misure sono pensate per aumentare la concorrenza nei mercati degli assistenti IA e dei motori di ricerca, offrendo agli utenti europei maggiore possibilità di scelta e favorendo lo sviluppo di servizi alternativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Google.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

UE: obbligo per Google di condividere i dati di ricerca: i rischiL'Unione Europea ha imposto a Google di condividere i dati di ricerca, sollevando preoccupazioni sulla privacy.

Il Parlamento Ue sloggia Google e lancia Qwant. Cos’è il motore di ricerca «made in Europe» che protegge i dati personaliIl Parlamento europeo ha deciso di sostituire Google con Qwant come motore di ricerca predefinito.

Argomenti più discussi: L'Ue impone dazi fino al 45,3% sui pneumatici cinesi; L'UE impone sanzioni alla Russia per violazioni dei diritti umani e crimini informatici; Apple perde il ricorso sul DMA: l'Europa conferma la stretta su App Store e iOS; Chat Control, quali sono i messaggi che possono essere letti: da Gmail ai DM Instagram.

https://t.co/GBN229UVjD Dal 7 luglio l'UE impone telecamere fisse sul volto dei guidatori. Sicurezza o Grande Fratello? I prezzi delle auto nuove salgono e gli automobilisti si rifugiano nel mercato dell'usato. Una vecchia Alfa non ti spia. #GSR2 #Automotive x.com

L'UE impone a Google di aprire Android a concorrenti IA e condividere i dati di SearchL'Ue impone a Big G misure pro concorrenza sul suo sistema operativo e nella gestione dei dati raccolti tramite motore di ricerca. Più scelta per utenti e spazio ai concorrenti, commenta Bruxelles, au ... msn.com

Susanna Clarke: 'Ero stata malata per 11 anni. Mi sentivo come se stesse per cadere dal mondo' reddit